BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 102,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 102,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 103,00 EUR. Mit einem Wert von 102,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.641 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 9,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 15,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,71 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 8,50 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.458,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.176,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 19.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,38 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Freitagnachmittag

Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus