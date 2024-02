BMW Aktie News: BMW am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 102,16 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 102,16 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,40 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.774 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 9,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 15,04 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,71 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 8,50 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,30 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte BMW die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

