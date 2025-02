BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BMW-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 76,24 EUR.

Die BMW-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 76,24 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,16 EUR an. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 76,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 200.297 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 51,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 16,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,06 EUR an.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,21 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 32,41 Mrd. EUR, gegenüber 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,74 Prozent präsentiert.

Am 14.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 25.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Ferrari-Aktie klettert auf Rekordhoch

Pluszeichen in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50