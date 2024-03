BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 108,24 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 108,24 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 108,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 154.714 Stück.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,82 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 24,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 8,50 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,70 EUR aus. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 108,20 EUR.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

