BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von BMW zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 106,94 EUR.

Die BMW-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 106,94 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 107,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 106,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.361 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 6,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,83 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 8,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 108,20 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,63 EUR im Jahr 2023 aus.

