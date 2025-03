BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 84,64 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,64 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 85,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 147.085 Aktien.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 36,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,50 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,94 EUR an.

Am 06.11.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 14.03.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,43 EUR je BMW-Aktie belaufen.

