BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 83,60 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 83,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 83,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 459.558 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,98 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 28,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 87,94 EUR.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,21 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 25.03.2026 werfen.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,43 EUR je Aktie.

