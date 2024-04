BMW Aktie News: BMW am Mittag mit negativen Vorzeichen

BMW im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 111,70 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 111,70 EUR. Bei 111,65 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 112,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 196.211 BMW-Aktien.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,27 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,76 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,72 EUR.

Am 21.03.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42.970,00 EUR – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 39.522,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

