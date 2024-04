BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagnachmittag schwächer

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 110,40 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 110,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 110,20 EUR. Bei 112,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 504.814 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 27,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,72 EUR angegeben.

BMW veröffentlichte am 21.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 3,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42.970,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,91 EUR je BMW-Aktie belaufen.

