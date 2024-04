BMW Aktie News: BMW verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 111,95 EUR.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 111,95 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,60 EUR an. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 111,80 EUR ein. Bei 112,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.887 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,04 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 28,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,76 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,72 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 21.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 3,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 42.970,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39.522,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BMW dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,91 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

