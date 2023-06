BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagmittag fester

Aktien in diesem Artikel BMW 109,72 EUR

Um 11:49 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 109,28 EUR zu. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 109,72 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 206.841 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 109,84 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 59,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,05 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 15,33 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 36.853,00 EUR gegenüber 31.142,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die BMW-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,25 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

