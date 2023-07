BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Aufschlag

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 106,82 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 106,82 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 106,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,96 EUR. Zuletzt wechselten 15.948 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 6,22 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 111,05 EUR.

BMW gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,31 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 15,33 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.853,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31.142,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 16,81 EUR fest.

