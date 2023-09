BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag schwächer

So entwickelt sich BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 96,43 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 96,43 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 96,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.258 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 15,01 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 40,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,95 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 17,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie in Grün: BMW investiert laut britischen Behörden Millionen in Produktion von E-Minis

BMW-Aktie in Grün: Berenberg steigert Kursziel - BMW fährt Produktion hoch - Bernstein lässt BMW-Bewertung unverändert

Branchenverband PCA: Autoabsatz zieht im August überraschend an