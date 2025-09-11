BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 84,14 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 84,14 EUR nach. Die BMW-Aktie sank bis auf 84,00 EUR. Bei 84,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.063 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 91,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). 9,01 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 33,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,05 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

