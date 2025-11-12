DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
Aktie im Fokus

BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag nordwärts

12.11.25 12:04 Uhr
BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 89,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
89,02 EUR 1,48 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 89,02 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,06 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 202.844 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,94 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,23 EUR.

Am 05.11.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,41 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,31 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

