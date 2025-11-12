BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 89,06 EUR zu.

Das Papier von BMW konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 89,06 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 89,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 408.368 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 2,99 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,31 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,94 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 89,23 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 32,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

