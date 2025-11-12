BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Mittwochvormittag

BMW im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 88,42 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 88,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 88,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.053 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,73 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 28,79 Prozent wieder erreichen.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,94 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,23 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte BMW die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingebracht

Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert

UBS AG: BMW-Aktie erhält Buy