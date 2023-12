BMW Aktie News: BMW tritt am Mittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 101,38 EUR.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 101,38 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 102,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 101,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 142.029 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 11,92 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.12.2022 bei 82,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 105,22 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BMW.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,29 EUR je BMW-Aktie belaufen.

