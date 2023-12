BMW Aktie News: BMW am Nachmittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die BMW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 101,38 EUR.

Die BMW-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 101,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 102,16 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 101,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 341.547 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 82,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,96 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 02.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,29 EUR je BMW-Aktie belaufen.

