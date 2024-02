BMW Aktie News: BMW gewinnt am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 102,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 102,32 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 102,58 EUR aus. Bei 102,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160.511 BMW-Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 15,17 Prozent Luft nach unten.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,71 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 107,30 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,38 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

