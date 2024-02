BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 101,38 EUR nach.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 101,38 EUR ab. Die BMW-Aktie sank bis auf 100,66 EUR. Bei 102,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 276.503 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 10,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,38 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,71 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 38.458,00 EUR gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 21.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,38 EUR je Aktie aus.

