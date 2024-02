BMW Aktie News: BMW verliert am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 101,94 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 101,94 EUR ab. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 101,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.477 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,30 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 17,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,71 EUR, nach 8,50 EUR im Jahr 2022. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 107,30 EUR.

BMW veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.458,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.176,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,38 EUR fest.

