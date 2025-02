BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Donnerstagvormittag

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 78,66 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,68 EUR zu. Bei 77,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 71.367 BMW-Aktien gehandelt.

Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 31,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,26 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 17,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,50 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 87,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 06.11.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 4,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,46 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 12,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

