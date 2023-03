BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Nachmittag auf rotes Terrain

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,0 Prozent auf 94,42 EUR nach. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,77 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 915.084 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 103,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 8,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,96 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 98,77 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.471,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.176,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 20.03.2024 dürfte BMW die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,86 EUR fest.

