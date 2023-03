BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 97,35 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 97,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.849 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 103,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,12 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 98,77 EUR.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.471,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.176,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BMW.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,86 EUR je Aktie belaufen.

