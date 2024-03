BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag mit Verlusten

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 109,42 EUR ab.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 109,42 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 109,16 EUR. Bei 110,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 158.733 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 20,67 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,70 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 8,50 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,20 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,63 EUR fest.



