BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 109,02 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 109,02 EUR ab. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 108,80 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 310.750 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 3,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 25,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2022 8,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,70 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,20 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,63 EUR je BMW-Aktie.

