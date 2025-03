BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 83,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 83,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,26 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 354.860 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 27,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,26 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 22,16 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 06.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 25.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BMW.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Nachmittag

DZ BANK beurteilt BMW-Aktie mit Kaufen

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 10 Jahren angefallen