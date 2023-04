BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel BMW 102,16 EUR

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 102,28 EUR nach. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,82 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 342.423 Stück.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 49,44 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,67 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 15.03.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent auf 39.522,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 03.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 15,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

