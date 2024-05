BMW Aktie News: BMW legt am Montagmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 102,55 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 102,55 EUR. Bei 102,70 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 196.980 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 11,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 18,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,77 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 111,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,85 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Freundlicher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag

Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus