BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

13.05.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 102,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 103,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 102,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 377.322 BMW-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 11,01 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 18,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,77 EUR. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 111,65 EUR. BMW veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 01.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,85 EUR je BMW-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu Freundlicher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

