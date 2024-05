BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagvormittag fester

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 101,80 EUR nach oben.

Das Papier von BMW legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 101,80 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,15 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.950 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 13,31 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,78 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,65 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,40 EUR, nach 5,33 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,85 EUR je Aktie aus.

