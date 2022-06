BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag auf rotes Terrain

Um 13.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 79,34 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,60 EUR nach. Bei 78,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 48.635 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 20,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 17,40 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,14 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 05.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 15,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,26 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 31.142,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 26.778,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 03.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NASDAQ-Notierung trotz Sitz in Deutschland: Warum die US-Börsen bei Startups beliebt sind

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

EU-Parlament stimmt für Verbot von Verbrenner-Neuwagen ab 2035

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com