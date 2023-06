BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BMW 111,28 EUR

Um 15:52 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 111,52 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,70 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 110,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 517.566 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 111,70 EUR erreichte der Titel am 13.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 38,63 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 107,05 EUR an.

BMW ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,33 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 36.853,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.142,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BMW am 03.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 16,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

