BMW Aktie News: BMW verliert am Mittwochvormittag

Um 13.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 73,35 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,28 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 73,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.644 BMW-Aktien.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,96 Prozent. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 8,54 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,29 EUR.

Am 05.05.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.142,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 15,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

