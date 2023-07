BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 107,62 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 107,62 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 107,76 EUR. Bei 107,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 215.874 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,43 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,44 EUR am 30.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 36,41 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,05 EUR.

BMW ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.853,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 31.142,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BMW.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 16,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

