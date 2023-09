BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Aufschlag

BMW im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 96,72 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 96,72 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 100,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,40 EUR. Zuletzt wechselten 525.929 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 14,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Mit Abgaben von 29,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 110,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 EUR, nach 4,30 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 37.219,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.770,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 17,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

