BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 96,87 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 96,87 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 100,00 EUR. Bei 96,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 701.862 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 68,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 41,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 110,95 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,30 EUR je Aktie generiert. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.219,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,57 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Ford-Aktie, BMW-Aktie & Honda-Aktie: E-Auto-Dienstleistungs-JV von Ford, BMW und Honda gegründet

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BMW-Investment verdient

BMW-Aktie in Grün: BMW investiert laut britischen Behörden Millionen in Produktion von E-Minis