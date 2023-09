BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 96,48 EUR ab.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 96,48 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 96,35 EUR. Mit einem Wert von 96,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 20.384 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,06 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,95 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.08.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 37.219,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.770,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

