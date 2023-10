BMW Aktie News: BMW am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 98,79 EUR nach oben.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 98,79 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 98,90 EUR. Mit einem Wert von 98,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.005 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 72,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,68 EUR.

BMW gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,30 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.219,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 34.770,00 EUR eingefahren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,99 EUR je BMW-Aktie.

