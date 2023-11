BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 91,73 EUR nach oben.

Die BMW-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 91,73 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 91,81 EUR. Bei 91,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.613 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,69 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 81,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 108,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 vorlegen. BMW dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 18,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

