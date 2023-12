BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 100,62 EUR ab.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 100,62 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 100,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,92 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 100.032 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 12,76 Prozent zulegen. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,16 EUR ab. Mit Abgaben von 18,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,22 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,29 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

