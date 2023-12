BMW Aktie News: BMW am Nachmittag leichter

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 100,74 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 100,74 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 100,26 EUR. Mit einem Wert von 100,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 233.064 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 82,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 18,44 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 105,22 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte BMW die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,29 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

