BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittwochvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 100,48 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 100,48 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 100,40 EUR. Bei 100,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 23.307 Stück.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 82,16 EUR. Abschläge von 18,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,29 EUR je Aktie.

