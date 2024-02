BMW Aktie News: BMW am Mittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 100,98 EUR bewegte sich die BMW-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BMW-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 100,98 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 101,08 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 100,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,28 EUR. Zuletzt wechselten 97.527 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 12,36 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 14,04 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,71 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,30 EUR an.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 38.458,00 EUR gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 21.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,38 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

