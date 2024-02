BMW Aktie News: BMW am Vormittag tiefer

So entwickelt sich BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 100,64 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 100,64 EUR. Bei 100,26 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.565 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 12,74 Prozent wieder erreichen. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,71 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 8,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 107,30 EUR.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,38 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus