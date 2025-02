BMW Aktie News: BMW gewinnt am Freitagmittag

BMW im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 82,10 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 82,10 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 82,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 79,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 444.307 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 40,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 87,94 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,21 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,46 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,41 Mrd. EUR.

Die BMW-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,41 EUR fest.

