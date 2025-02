BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 80,34 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 80,34 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,90 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.062 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 43,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,50 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 87,94 EUR.

Am 06.11.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 38,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 12,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

