BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag billiger

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 93,69 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 93,30 EUR. Bei 94,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 373.689 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 103,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 9,65 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 98,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2022. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 27.471,00 EUR eingefahren.

Die BMW-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Am 20.03.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 26,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

