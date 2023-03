BMW Aktie News: BMW am Nachmittag gesucht

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 95,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 95,28 EUR. Bei 94,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 822.044 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 103,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Gewinne von 8,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 38,87 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 98,77 EUR.

BMW gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 20.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 26,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Mercedes plant 2023 mit Bau von E-Ladesäulen in Deutschland zu beginnen

Februar 2023: Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie

BMW-Aktie dennoch mit Verlusten: BMW verzeichnet sattes Gewinnplus und hebt Dividende an - Neuer CFO

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com